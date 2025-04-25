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Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü

Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme, son iki haftadaki ikinci, bu yılki dördüncü toplantı oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Witkoff temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin'de gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de ağırlıyor" dedi. Görüşmede Rusya tarafında Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ve Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev hazır bulundu.

Görüşme, Putin ile Witkoff arasında son iki haftada gerçekleştirilen ikinci, bu yıl içerisinde yapılan dördüncü görüşme oldu. Putin ile Witkoff arasındaki 11 Nisan'da St. Petersburg'da yapılan Ukrayna ile savaşın ele alındığı son görüşme 4 saatten daha fazla sürmüştü. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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