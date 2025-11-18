Haberler

Putin Temsilcisi, ABD ile Yeni Tutuklu Takası Görüşmelerini Açıklıyor

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, ABD'li yetkililerle yeni bir tutuklu takası yapma ihtimalini görüştüğünü açıkladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, ABD'li yetkililerle yeni bir tutuklu takası yapma ihtimalini görüştüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Axios haber sitesine verdiği röportajda, Ekim ayı sonunda ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette ele alınan konulara değindi. Dmitriev, "ABD'li yetkililer ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden bazı kişilerle ABD tarafının üzerinde çalıştığı muhtemel tutuklu takası gibi insani nitelikteki bazı konuları görüştüm" dedi. Konuya yakın bir kaynak, Dmitriev'in tutuklu takasını ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve diğer yönetim yetkilileriyle görüştüğünü söyledi. ABD'li başka bir yetkili ise görüşmelerin olumlu geçtiğini, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Habere göre Rusya'daki hapishanelerde en az 8 ABD'li bulunuyor.

Rusya-ABD takasları

ABD ve Rusya arasında son esir takası, 10 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Rusya, vatana ihanetten 12 yıl hapse mahkum edilen Ksenia Karelina'yı, ABD ise Rus ordusuyla çalışan üreticiler için Rusya'ya mikroelektronik ihraç etmekle suçlanan Alman-Rus çifte vatandaşı Arthur Petrov'u serbest bırakmıştı.

ABD ile Rusya, Ağustos 2024'te ise Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, aralarında ABD'li gazeteci Evan Gershkovich ve eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan'ın da bulunduğu 24 esir serbest bırakılmıştı. - MOSKOVA

