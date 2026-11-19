Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara yanıtın daha acı verici olacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın bu hafta Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Putin, karşılığın çok daha acı verici olacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne bu hafta gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Karşılığımız çok daha acı verici olacak" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı