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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne bu hafta gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Karşılığımız çok daha acı verici olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı