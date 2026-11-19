Putin, karşılıklı anlayışa varıldığını ve görüşmenin tarihi olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmede karşılıklı bir anlayışa varıldığını söyledi. Putin, daha önce böyle bir toplantı gerçekleşmediği için görüşmenin tarihi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Karşılıklı bir anlayışa vardık. Her şeyden önce, bu tarihi bir görüşmeydi çünkü daha önce hiç böyle bir toplantı gerçekleşmemişti."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı