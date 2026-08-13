Putin'den Japonya'ya meydan okuma: Kuril Adaları'nda sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın hak iddia ettiği Kuril Adaları zincirindeki İturup Adası'nı ilk kez ziyaret etti. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Japon hükümetinin ziyareti "şiddetle protesto ettiğini" duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuril Adaları'ndan İturup'a ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Putim ziyareti kapsamında balık işleme tesisini, Kuril Merkez Bölge Hastanesi ve bir ortaokulu gezdi, halkla bir araya geldi. Putin daha sonra Sahalin Bölgesi Valisi Valery Limarenko ile bir araya gelerek ziyaretini tamamladı.

Putin'in ziyareti, müttefiki Kuzey Kore'nin dün Kore yarımadasının doğusundaki sulara doğru balistik füze fırlatmasının ardından gerçekleşti.

Japonya'dan tepki

Putin'in Japonya'nın hak iddia ettiği Kuril Adalarına yönelik ziyaretine Tokyo yönetiminden tepki gecikmedi. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etorofu (İturup) da dahil olmak üzere Kuzey bölgeleri, hem tarihi olarak hem de uluslararası hukuka göre Japonya'nın doğal topraklarıdır. Japonya bu ziyareti şiddetle protesto ediyor" ifadelerini kullandı.

Kuril ihtilafı, 2. Dünya Savaşı'ndan beri gündemde

Rusya, Japonya'nın "Kuzey Toprakları" olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendisine geri verilmesini, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasının ardından Japonya da yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef almıştı.

Kuril Adaları, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Kamçatka Yarımadası arasında yer alıyor. Rusya son 10 yılda adalardaki askeri varlığını güçlendirirken, İturup adası bölgedeki başlıca askeri hava üssü olarak kullanılıyor. Geçtiğimiz ay, Çin ve Rus savaş gemileri ortak devriye sırasında Kuril adalarındaki bir boğazdan geçiş yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı