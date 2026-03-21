Haberler

Putin: "Moskova, Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam ediyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz Bayramı vesilesiyle İran'a gönderdiği mesajda, Moskova'nın Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz Bayramı vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e tebriklerini iletti. Putin, tebrik mesajlarında söz konusu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle ikili ilişkilerin yüksek seviyesine dikkat çekti ve karşılıklı fayda sağlayan, çok yönlü bağların başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.

Putin ayrıca İran dini lideri Mücteba Hameney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da Nevruz bayramı tebriklerini gönderdi. Putin mesajların, İran halkının saldırılar nedeniyle yaşadığı "bu zorlu sınavları" onurlu bir şekilde atlatmasını diledi. Putin, Moskova'nın bu zor dönemde Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

