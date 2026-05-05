Putin, 8-9 Mayıs tarihlerinde 2 günlük ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup ettiği Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı'dan itibaren geçerli olacak bir ateşkesi uygulayacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da 2 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararı uyarınca, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin kutlanması şerefine 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde ateşkes ilan edilmiştir. Ukrayna tarafının da buna uymasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Ukrayna 9 Mayıs'ta saldırırsa Kiev'e büyük bir misilleme yapacağız"

Açıklamanın devamında, "Aynı zamanda Kiev rejiminin liderinin (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy) Erivan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı ve 9 Mayıs'ta Moskova'ya saldırı tehdidi içeren açıklamasını da not aldık. Rusya Silahlı Kuvvetleri, kutlama etkinliklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Kiev rejiminin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 81. yıl dönümü kutlamalarını bozmayı amaçlayan suç planlarını uygulamaya kalkışması halinde Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev'in merkezine misilleme niteliğinde büyük bir füze saldırısı düzenleyecektir. Rusya, sahip olduğu imkanlara rağmen daha önce insani nedenlerle bu tür eylemlerden kaçınmıştı. Kiev'in sivil halkını ve yabancı diplomatik misyon personelini şehri zamanında terk etmeleri konusunda uyarıyoruz" denildi.

Ukrayna 5 Mayıs'tan itibaren ateşkes uygulayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı'dan (bugün) itibaren geçerli olacak bir ateşkesi uygulayacağını duyurdu. Zelenskiy, "Bugüne kadar Rus tarafında öne sürülen ateşkesin şekline ilişkin Ukrayna'ya resmi bir çağrı yapılmadı. Bizce insan hayatı, herhangi bir yıl dönümü kutlamasından çok daha değerlidir. Bu kapsamda 5-6 Mayıs gecesi saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Belirtilen andan itibaren biz de aynı şekilde hareket edeceğiz. Eğer Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın iyi niyeti olmadan Moskova'da bir geçit töreni düzenlemeyeceğine inanıyorsa Rus liderlerinin savaşı sona erdirmek için gerçek adımlar atmasının zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

