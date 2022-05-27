Pülümür Kaymakamı Uzun vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

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Pülümür Kaymakamı Uzun vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Pülümür Kaymakamı Uzun vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli'nin Pülümür İlçe Kaymakamı Emrah Uzun ve beraberindekiler, Çobanyıldızı köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Tunceli'nin Pülümür İlçe Kaymakamı Emrah Uzun ve beraberindekiler, Çobanyıldızı köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Pülümür Kaymakamı Emrah Uzun, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kaymakam Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Onur Can, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Yüksel ile birlikte Çobanyıldızı köyünü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Uzun ve beraberindeki heyet çalışmaları yerinde inceledikten sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Emrah Uzun, Hisarcık, Tunceli, Pülümür, Politika, Haberler

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