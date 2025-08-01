Prof. Dr. Şevket Özkaya, CHP Atakum İlçe Başkanlığı'na Aday Oldu

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, CHP Atakum İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayarak, "Partimizin iktidar olması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Adaylığını açıklayan Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda, halkımızın hak ve özgürlük mücadelesinde bayrağımızı daha ileriye taşımak için CHP Atakum İlçe Başkanlığı'na aday olduğumu büyük bir onur ve gururla duyuruyorum. CHP, Türkiye'yi içinde bulunduğu durumdan kurtaracak önder partidir. Ben de partimizin Atakum'da, Samsun'da ve Türkiye'de iktidar olması için elimden geleni yapacağım. Samsun'da da birleştirici, partililerimizi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, el ele bir araya getirecek, 7'den 70'e herkesi kucaklayacak bir yönetim anlayışı ve kadro ile, iç sorunlara değil, Atakum'un, Samsun'un Türkiye'nin meselelerine sahip çıkacak kadrolarla yönetime talibim. Bugünden itibaren sahalarda olacak, sadece üyelerimizi değil, partililerimizi, demokratları, Türkiye'deki bu düzene karşı çıkan herkesi kucaklayacağız. Hedefimiz sadece ilçe, il başkanlığı değil, hep birlikte CHP'yi iktidara taşıyacak adımları Samsun'da hayata geçirmektir. Üye ve delege arkadaşlarımızın desteğini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN