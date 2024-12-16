Prof. Dr. Davutoğlu'ndan İsrail ve Esad Yorumu

Konya'da konuşan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İsrail'in, Suriye'de Kuneytra'ya 5 kilometrelik bir koridor halinde 6 ay önce Esad döneminde, Esad ile anlaşarak girdiğini belirterek, "Esad hiçbir şey yapmadı. Kendi halkını 1982'de sadece Hama'da 40 bin kişiyi katletti, sonra da milyonlarca insanı sürgün etti, 100 binlerce insanı öldürdü. İsrail'e karşı Suriye rejimi baba Esad ve oğlu Esad tek bir kurşun atmadı" dedi.

İsrail'in 5 kilometrelik koridor halinde 6 ay önce Esad döneminde Suriye topraklarına girdiğini söyleyen Gelecek partisi Genel Başkanı Davutoğlu, " İsrail, Kuneytra'ya 5 kilometrelik bir koridor halinde 6 ay önce Esad döneminde girdi. Esad'la anlaşarak girdi, Esad hiçbir şey yapmadı. Esad, İsrail'e karşı tek bir kurşun atmış değildir. Kendi halkını 1982'de sadece Hama'da 40 bin kişiyi katletti, sonra da milyonlarca insanı sürgün etti, 100 binlerce insanı öldürdü. İsrail'e karşı Suriye rejimi baba Esad ve oğlu Esad tek bir kurşun atmadı ama onun iktidarda kalmasını istediler. Çünkü zayıf bir Suriye istiyorlardı. Halkıyla barışık olmayan bir Suriye istiyorlardı. Özetle İsrail saldırıları gayrimeşrudur" diye konuştu. - KONYA