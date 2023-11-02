Press For Palestine Platformu Gazetecilerin İsrail Saldırılarında Öldürülmesini Kınadı

FİLİSTİN İçin Gazeteci Dayanışması Platformu, Filistin'deki çatışmalarda gazetecilerin öldürülmesini ile tutuklanmasını Odakule'de protesto etti. Ellerindeki pankart ve dövizlerle slogan atan grup, Türkçe, İngilizce ve Arapça basın açıklaması yaptı.

Filistin'de yaşanan olayları haber yapmak için bölgede görevli basın mensuplarının yaşadığı saldırıları protesto etmek isteyen ' Filistin İçin Gazeteci Dayanışması Platformu' Taksim, Odakule'de basın açıklaması yaptı. 'Savaş bölgelerinde gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan ve tehlikeli koşullarda görev yapan gazeteciler, uluslararası sözleşmelere göre dokunulmazdır.' diyen grup, Gazze şeridinde görevi sırasında öldürülen ve yaralanan meslektaşları için protesto gösterisi yaptı. ' İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz' pankartı taşıyan gazeteciler, öldürülen gazetecilerin fotoğraflarıyla yaşananları protesto etti. Grup Türkçe, İngilizce ve Arapça basın açıklaması da yaptı.

"ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN KISILAN SESİ OLACAĞIZ"

Basın açıklamasını okuyan gazeteci Nevzat Çiçek, "Biz gazeteciyiz. Objektiflik ilkesinden önce güçten değil, doğruluktan, adaletten ve haktan yana tavır alan, dünyada yaşanan zulümlere karşı sessiz kalmayan vicdan sahibi medya mensuplarıyız. Herşeyden önce biz insanız. Anneyiz, babayız, kardeşiz, eşiz ve evladız. Bugün burada yaptığımız basın açıklaması ile tarihe not düşüyoruz ve tarafımızı belli ediyoruz. 1948'den beri sayısız katliama imza atan işgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırıma karşı sessiz kalmayacağımızı ilan ediyor, Filistin halkının haklı davasında sonuna kadar yanında olduğumuzu deklare ediyoruz. Bizler bu inançla mesleklerini icra eden ve öldürülen gazetecilerin kısılan sesi olacağız. Bizler zulmü haykıracak, İsrail'in katil olduğunu yaptığımız haberler ve çektiğimiz fotoğraf kareleriyle dünyaya anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİ İSRAİL BUNU BİLSİN Kİ; SUSMAYACAĞIZ"

Nevzat Çiçek, "İşgalci İsrail gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Çünkü çok iyi biliyor ki, gazetecinin kaleminden dökülen bir haber, objektifinden yansıyan bir fotoğraf, bir görüntü attığı tonlarca bombadan çok daha etkili. Ancak tüm dünya ve işgalci İsrail bunu bilsin ki; susmayacağız. Susturamayacaksınız. Hakikatleri gizlemeye gücünüz yetmeyecek. Bugün işgalciler Gazze Şeridi'nde ve diğer Filistin topraklarında gazetecileri öldürerek susturmaya çalışsa da bunu asla başaramayacak. Bütün dünya bir gün İsrail'in katil olduğunu kabul edecek ve bizler vicdan sahibi gazeteciler olarak bunun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"32 MESLEKTAŞIMIZ KATLEDİLDİ; 18 MESLEKTAŞIMIZ TUTUKLANDI"

Basın açıklamasını okuyan Çiçek, "7 Ekim'den bu yana tüm savaş kurallarını ihlal eden, uluslararası hukuk normlarını ve insanlık vasıflarını ayaklar altına alan işgalciler, basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. Şu ana kadar İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda Gazze Şeridi'nde görevleri başında 32 meslektaşımız katledildi. Ayrıca bu tarihten itibaren Batı Şeria da dahil olmak üzere düzenlenen operasyonla 18 gazeteci tutuklandı. İşgal hapishanelerinde tutuklu gazeteci sayısı böylece 30'a yükselmiş oldu. İsrail gazetecileri öldürerek Gazze'nin dünyaya ulaşan sesini susturmaya çalıştı. Başarılı olamayan işgalciler, şimdi de tüm iletişim kanallarını keserek Gazze'yi derin bir karanlığa mahküm ediyor. İstanbul'dan, bugün bu meydandan ulusal ve uluslararası gazeteciler olarak kamuoyuna bir kez daha sesleniyoruz. Uluslararası sözleşmelere göre; savaş ve sıcak çatışma bölgelerinde tehlikeli görevlerde bulunan gazeteciler, dokunulmaz olmasına rağmen, organize devlet terörü kullanan İsrail tarafından katlediliyor. Diğer taraftan Filistin'deki trajediyi dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan bazı meslektaşlarımızın işine son veriliyor, mobbing uygulanıyor, baskı ve sansür yoluyla sesleri kısılmaya çalışılıyor. Bu tutumu benimseyen ulusal ve uluslararası tüm medya kuruluşlarına etik kuralları hatırlatıyor ve insani değerlere sahip çıkmalarını bekliyoruz. 21. yüzyılda dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında uygulanan soykırıma, sadece Müslüman oldukları için göz yuman, taraflı tutum sergileyen, gerçekleri çarpıtan ve bünyelerinde çalışan meslektaşlarımız katledildiği halde sessiz kalmayı tercih eden tüm medya kurumlarını açıkça kınıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.