Prens Andrew, taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti

İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklayarak, "Kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majesteleri İngiltere Kralı Charles'ın onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım" dedi.

İsmi skandallarla anılan ve Amerikalı cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları Kraliyet Ailesi üzerinde baskı oluşturan Prens Andrew, bir açıklama yayımlayarak kendisine verilen unvanlardan feragat ettiğini duyurdu.

KRALİYET ÜNVANLARINDAN VAZGEÇTİ

İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi ve Kraliçe II. Elizabeth'in oğullarından Prens Andrew, Kral Charles ve aile üyeleriyle görüştükten sonra bir karara vardıklarını açıkladı.

Prens Andrew, "Benimle ilgili devam eden suçlamaların, Majesteleri ve Kraliyet Ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere, ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" dedi.

"BUCKİNGHAM SARAYI'NA ANDREW'E KARŞI GEÇMESİ KONUSUNDA ÇAĞRILAR YAPILIYORDU"

Prens Andrew, cinsel tacizden sabıkalı olan ve seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandıktan sonra 2019'da hapishane hücresinde intihar eden Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle giderek artan bir baskı altında bulunuyordu. Buckingham Sarayı'na da Prens Andrew'e karşı harekete geçilmesi konusunda çağrılar yapılıyordu.

"PRENS ANDREW SKANDALLARIN MERKEZİNDEYDİ"

York Dükü dahil unvanlarından ve İngiltere'nin en prestijli nişanı olan Dizbağı Nişanı'ndan kendi arzusuyla vazgeçen Prens Andrew, Epstein'in fuhuş kaçakçılığı operasyonunun bilinen kurbanlarından Virginia Giuffre ile mahkeme dışında uzlaşma ile sonuçlanan dava da dahil olmak üzere bir dizi skandalın merkezinde yer almıştı. Bu yıl nisan ayında hayatını kaybeden ve hatıraları gelecek hafta "Nobody's Girl" adlı kitapla raflardaki yerini alacak olan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla Prens Andrew'e gönderildiğini iddia etmişti. Bu suçlamalar, Prens Andrew tarafından reddedilmişti.

ANDREW PRENS UNVANINI MUHAFAZA EDECEK

Çinli bir casusla iletişimi nedeniyle İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5 tarafından uyarıldığı da iddia edilen Prens Andrew, Kraliçe II. Elizabeth'ten aldığı York Dükü unvanından vazgeçerken, Prens unvanını muhafaza edecek. Prens Andrew'ün eşi Sarah Ferguson da bundan böyle York Düşesi olarak anılmayacak fakat kızları prenses unvanlarını taşımaya devam edecek.

ANDREW EPSTEİN'LE BAĞLARINI KOPARDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Epstein ile olan bağları nedeniyle yoğun bir inceleme altına giren Prens Andrew, bir röportajda 2010 yılı aralık ayında birlikte fotoğraflanmalarının ardından Jeffrey Epstein ile olan tüm bağlarını kopardığını açıklamıştı. Fakat 2011'de ortaya çıkan e-postalar, Andrew ile Epstein'in gizlice yazışmaya devam ettiklerini göstermişti. Prensin adının karıştığı skandalların sonunun gelmemesi, Buckingham Sarayı'nda artan bir rahatsızlığa neden oluyordu.