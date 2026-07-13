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Posof Kaymakamı İsa Bertan görevine başladı

Posof Kaymakamı İsa Bertan görevine başladı
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Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Posof Kaymakamlığı görevine atanan İsa Bertan, ilçede görevine başladı ve kurum amirleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Posof Kaymakamlığı görevine atanan İsa Bertan, ilçedeki görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Posof Kaymakamlığı ve Posof Türkgözü Mülki Amirliği görevine atanan İsa Bertan, görevine başladı.

Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam İsa Bertan, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Kurum amirleriyle bir araya gelen Bertan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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