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Portekiz’de sol partilerin karşı çıktığı peçe ve burkayı yasaklayan düzenleme yasalaştı

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Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, ülkede peçe ve burkanın kamusal alanlarda kullanılmasını yasaklayan tartışmalı düzenlemeyi onaylayarak söz konusu yasağı yasalaştırdı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, ülkede peçe ve burkanın kamusal alanlarda kullanılmasını yasaklayan tartışmalı düzenlemeyi onaylayarak söz konusu yasağı yasalaştırdı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, parlamentoda geçtiğimiz ay kabul edilen peçe ve burka yasağını imzalayarak yasalaştırdı. Kamusal alanda yüzü tamamen örten giysileri yasaklayan düzenleme, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Sol partilerin karşı çıktığı düzenlemeye ilişkin açıklamasında Seguro, bireysel haklar ve kamusal yükümlülükler arasında denge kurmanın hassas bir mesele olduğunu fakat düzenlemenin kamu güvenliği ve toplumsal bütünleşme ve ayrımcılığın önlenmesi gerekçeleriyle haklı olduğunu savundu.

Sağlık, mesleki gerekçeler, sanat ve hava şartlarına bağlı gerekçelerin yanı sıra ibadethaneler, diplomatik temsilcilikler ve uçaklar için istisnalar öngörülüyor. Yasanın kasıtsız olarak ihlal edilmesi durumunda 150 ila 750 euro, kasıtlı bir şekilde ihlalinde ise 400 ila 3 bin euro arasında para cezası uygulanması öngörülüyor.

Sol partilerden İslamofobi eleştirisi

Kamusal alanlarda kimlik tespitini engelleyen yüz örtülerini hedef alan yasa, aşırı sağcı Chega partisi tarafından sunuldu ve 17 Temmuz'da iktidardaki sağ koalisyon ve aşırı sağ partilerin desteğiyle kabul edildi. Düzenlemeye karşı çıkan sol partiler, İslamofobi riskine dikkat çekerek, ortaya atılan güvenlik gerekçelerini temelsiz buldu.

Sosyalist Parti (PS), yeşil-sol eğilimli Livre ve Portekiz Komünist Partisi (PCP), düzenlemeye İslamofobiyi körükleyebileceği uyarısıyla karşı çıktı.

PS, yasa teklifinin gerekçesinde İslamofobinin açıkça görülebildiğini ifade ederek ve radikalleşen ortamda doğrudan hedef alınan topluluklar için riskler doğurduğuna işaret etti.

PCP ise teklifin "güvenlik meseleleriyle bir ilgisi olmadığını" ve tek amacının "farklı olanlara karşı nefret söylemini, şiddeti, ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını körüklemek" olduğunu belirtti.

Livre, sağ partileri "ikiyüzlülükle" ve tartışmayı "taraflı bir şekilde yürütmekle" suçladı. Parti, yasal düzenlemenin amacını aşırı sağın sık sık söylemlerinde kullandığı sözde "İslami istila" üzerinden Portekiz'de panik oluşturmak olduğunu savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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