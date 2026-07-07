Portekiz Başbakanı Luis Montenegro Ankara'da

NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'yu Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı