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Polonyalı Bakan Kosiniak-Kamysz: "Türkiye, son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı"

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Polonyalı Bakan Kosiniak-Kamysz: 'Türkiye, son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı'
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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz savunma sanayisinin gelişiminde Türkiye’yi örnek aldıklarını belirterek, "Türkiye devasa bir sıçrama gerçekleştirdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz savunma sanayisinin gelişiminde Türkiye'yi örnek aldıklarını belirterek, "Türkiye devasa bir sıçrama gerçekleştirdi. Son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı, askeri teçhizatın yüzde 80'ini kendi üretir hale geldi" dedi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 8-11 Eylül'de Kielce şehrinde düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Türk savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği dev sıçramayı övdü. Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Türkiye'nin yalnızca üretim yapıp kendi ihtiyaçları için satın almadığını, aynı zamanda ihracat yaptığını, ihracatı teşvik ettiğini söyledi. Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, "Bu Polonya'da da uygulamak istediğimiz bir model. Türkiye devasa bir sıçrama gerçekleştirdi. 20 yıl içerisinde büyük bir dönüşüm yaşadı. Geçmişte kendi ihtiyaçları için gereken teçhizatın yalnızca yüzde 20'sini üretiyor, yüzde 80'ini ise yurt dışından satın alıyordu. Bugün ise bu oranları tamamen tersine döndürmüş durumda" dedi. Kosiniak-Kamysz günümüz itibarıyla Polonya'da bu oranın yüzde 50'ye yüzde 50 olduğunu söyledi.

"Güçlü ve güvenli bir Polonya'nın inşası konusunda tüm sorumluluğu üstleniyoruz"

Hükümet olarak güçlü ve güvenli bir Polonya'nın inşası konusunda tüm sorumluluğu üstlendiklerini belirten Wladyslaw Kosiniak-Kamysz Ukrayna'da sürmekte olan savaşın ne kadar tehlikeli bir dönemde yaşadıklarını anlamalarını sağladığını ifade etti. "Polonya hükümeti ve parlamentodaki çoğunluk olarak güçlü ve güvenli bir Polonya'nın inşası konusunda tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Önümüze çıkarılan hiçbir engel güvenli sınırların oluşturulması, ordumuzun güçlendirilmesi ve Polonya ordusu askerlerinin en iyi kişisel teçhizatla donatılması yolundaki yürüyüşümüzü durduramayacak" diyen Kosiniak-Kamysz, ülkesinin artık sadece satın alan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olmaya başladığını belirtti.

Fuarda Polonya Silahlanma Grubu tarafından amfibi zırhlı muharebe aracı Borsuk temel alınarak geliştirilen 40 tonluk yeni ağır zırhlı muharebe aracının prototipinin sergilenmesinden duyduğu onuru dile getiren Kosiniak-Kamysz, "Kendi gücümüze inanalım ve bunu inşa edelim, çünkü yalnızca güçlü olanları savunmak isterler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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