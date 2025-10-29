Haberler

Polonya Ordusu, Rus Uçaklarını Engelledi

Güncelleme:
Polonya Silahlı Kuvvetleri, Baltık Denizi üzerinde keşif yapan Rus İL-20 uçağını, MiG-29 savaş uçaklarıyla engellediğini açıkladı. Rus uçağının uluslararası hava sahasında transponderi kapalı bir şekilde uçtuğu belirtildi.

Polonya ordusu, savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde keşif görevi yürüten Rus İL-20 uçağını engellediğini duyurdu. Rus uçağının uluslararası hava sahasında uçuş planı sunmaksızın transponderi (iletişim sistemi) kapalı şekilde uçtuğu belirtildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, Polonya Hava Kuvvetlerine ait 21 adet MiG-29 savaş uçağının dün Baltık Denizi üzerinde Rus İL-20 uçağını engellediğini bildirdi. Harekat Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "28 Ekim 2025 tarihinde Polonya Hava Kuvvetlerine bağlı iki MiG-29 savaş uçağı, Baltık Denizi üzerinde uçan Rusya Federasyonu'na bağlı uçağı başarı bir şekilde engellemiş, görsel kimlik tespitini yapmış ve sorumluluk alanından çıkarılmasına eskortluk etmiştir" denildi. Uluslararası hava sahasında önceden uçuş planı sunmadan transponderi kapalı şekilde uçtuğu belirtilen Rus uçağının, Polonya hava sahasını ihlal etmediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Polonya Silahlı Kuvvetlerinin, Polonya hava sahasının egemenliğini korumaya ve her türlü tehdide karşılık vermeye her zaman hazır olduğu belirtildi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
