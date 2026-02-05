Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: "Ukrayna'daki savaş tamamen Avrupa tarafından finanse ediliyor"

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında ayakta kalabilmesi için Avrupa'nın katkılarının ABD'nin katkılarından çok daha fazla olduğunu ifade ederek, "Şu anda Ukrayna'daki savaş bütünüyle Avrupa tarafından finanse ediliyor" dedi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Kritik Mineraller Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gerçekleştirdiği Washington ziyareti çerçevesinde ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Polonya açısından "varoluşsal tehdit" arz ettiğini vurgulayan Sikorski, "Kendimizi Rusya'nın tehdidi altında hissediyoruz. Rusya, bizimle savaşmış, işgal etmiş ve yaklaşık 100 yıl boyunca ülkemizi haritadan silmiş bir ülke. Bu nedenle de bize bir tehdit yönelttiklerinde buna inanıyoruz" dedi.

Rusya'nın sivil altyapıyı hedef alarak savaş suçu işlediğini vurgulayan Sikorski, "Ben de bizzat, Ukrayna'daki görüntülerde gördüğünüz o komünist toplu konutlardan birinde büyüdüm. Burada söz konusu olan müstakil evler değil. Bu yerler, bölgesel elektrik ve bölgesel ısıtma sistemlerine dayanır. Siz bu tesisleri vurduğunuzda oradaki yüksek apartmanlar ve siteler elektriksiz, ısıtmasız ve susuz kalır. Hatta patlamamaları için radyatörlerdeki suyu bile boşaltmak zorunda kalırsınız. Bu evler yaşanamaz hale geliyor. Ruslar, kendi halklarından olduğunu savundukları insanlara bunu yapıyor" dedi.

"Savaş bütünüyle Avrupa tarafından finanse ediliyor"

Ukrayna'nın ayakta tutulması çabasına Avrupa'nın katkılarının ABD'nin katkılarından çok daha fazla olduğunu vurgulayan Sikorski, "Şu anda Ukrayna'daki savaş bütünüyle Avrupa tarafından finanse ediliyor. ABD'nin sunduğu finansman, geçtiğimiz yıl ocak ayında sona erdi. Yaklaşık 200 milyar euro harcadık ve Ukrayna'yı önümüzdeki 2 yıl boyunca desteklemek için 90 milyar daha tahsis ettik" diye konuştu.

Sikorski, "ABD biraz istihbarat sağlıyor. Ayrıca ABD ile ortak yaptırımlar uyguluyoruz ve bu önemli. Halihazırda da ABD'nin diplomatik bir angajmanı söz konusu ve bunun başarılı olmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus istihbaratının birçok liderin aleyhinde şantaj malzemesine sahip olduğu iddiası

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın ABD'li pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in Rus istihbarat servisleriyle bağlantısının araştırılacağına ilişkin açıklaması sorulan Sikorski, "Bu yönde İngiliz basınında çıkan haberler var. Ayrıca bana aktarılan bilgilere göre bu canavarın korkunç faaliyetleri için Polonyalı çocukları devşirmeye çalıştığına dair bilgiler bulunuyor. Dolayısıyla Polonya vatandaşları zarar görmüşse elbette soruşturma yürütülür" dedi.

Başbakan Tusk'ın Rus istihbaratının bugün aktif görevde olan birçok lider hakkında şantaj malzemesine sahip olduğu açıklamasının kiminle ilgili olabileceğine ilişkin soruya Sikorski, "Burada söz konusu olan şey bal tuzakları. Bu, klasik bir KGB (Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi) taktiğidir. Görünüşe göre çok sayıda korkunç şantaj malzemesi üretilmiş. Dolayısıyla evet, bu meselenin soruşturulması gerekiyor" cevabını verdi.

"Avrupa Lejyonu" önerisi

Kısa süre önce gündeme getirdiği "Avrupa Lejyonu" ile ilgili soru üzerine Sikorski, "NATO, Putin aleyhinde caydırıcılık oluşturmak gibi ciddi görevler için gerekli. Fakat daha alt düzeyden acil durumlar da söz konusu. Sizin (ABD'nin) güney sınırınız olduğu gibi bizim de güney sınırımız var. Akdeniz'in diğer ucunda, Libya'da bir avuç savaş lordu ve Rus paralı askerleri mevcut. Kendilerine kulağa hoş gelecek bir ifadeyle 'Afrika Kolordusu' diyorlar. Savunmasız olmamamız ve her defasında bu gibi tehditlerle başa çıkabilmek için ABD'yi yardıma çağırmamamız gerekiyor" dedi.

Avrupa'nın güney sınırındaki göç akınlarını kontrol edebilmek için küçük bir Avrupa gücü konuşlandırabilmesi ve limanları güvenlik altına alabilmesi gerektiğini vurgulayan Sikorski, "Afrika'da zaten operasyonlar yaptık ve örneğin Afrika Boynuzu'nda korsanları vurduk. Burada sadece bunu bir düzene oturtmaktan ve kalıcı bir hale getirmekten bahsediyorum, ki düşük çaplı tehditler için hazır durumda olabilelim" ifadelerini kullandı.