Polonya'da Donald Tusk Koalisyon Hükmeti Güvenoyu Aldı

Polonya'da Donald Tusk Koalisyon Hükmeti Güvenoyu Aldı
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Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Başbakan Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı. 460 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda yapılan oylamada 243 'Evet', 210 'Hayır' oyu kullanıldı.

POLONYA'DA gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Donald Tusk'ın Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı.

Polonya'da 1 Haziran'da ikinci turu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adayı Karol Nawrocki'nin kazanmasının ardından, Başbakan Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti için güven oylaması gerçekleştirildi. Parlamentoda yapılan oylamada Tusk hükümeti güvenoyu almayı başardı. 460 milletvekilinden oluşan parlamentoda oylamaya 453 milletvekili katılırken, 243'ü 'Evet' oyu, 210'u ise 'Hayır' oyu kullandı.

Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zaferin tadını da bilirim, yenilginin acısını da ama teslimiyet diye bir kelimeyi bilmem. İlerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin desteklediği Karol Nawrocki'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi, Başbakan Donald Tusk'ın Avrupa odaklı politikalarını uygulama sürecini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görevini yeni Cumhurbaşkanına 6 Ağustos'ta devredecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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