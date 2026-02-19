Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına 'İran'ı terk edin' çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin İran'a saldırı gerçekleştirme ihtimali nedeniyle İran'da bulunan Polonya vatandaşlarına, "Lütfen derhal İran'ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin" çağrısında bulundu.

Polonya Başkanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Zielonka'daki Askeri Silahlanma Teknik Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu. Başbakan Donald Tusk gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da bulunan Polonya vatandaşlarına çağrıda bulundu. Tusk, "Lütfen derhal İran'ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin" ifadelerini kullandı. Tusk, kimseyi korkutmak istemediğini, ancak çatışma ihtimalinin çok gerçek olduğunu belirtti. Geçmişteki kötü deneyimlerden ötürü çağrısının dikkate alınmasını isteyen Tusk, "Önümüzdeki birkaç ya da on küsür saat sonra tahliye ihtimali artık mümkün olmayabilir" şeklinde konuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı