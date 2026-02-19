Haberler

Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına "İran'ı terk edin" çağrısı

Güncelleme:
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin İran'a olası saldırısı nedeniyle İran'da bulunan Polonya vatandaşlarını acil olarak ülkeyi terk etmeye çağırdı ve kimseyi korkutmak istemediğini vurguladı.

Polonya Başkanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Zielonka'daki Askeri Silahlanma Teknik Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu. Başbakan Donald Tusk gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da bulunan Polonya vatandaşlarına çağrıda bulundu. Tusk, "Lütfen derhal İran'ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin" ifadelerini kullandı. Tusk, kimseyi korkutmak istemediğini, ancak çatışma ihtimalinin çok gerçek olduğunu belirtti. Geçmişteki kötü deneyimlerden ötürü çağrısının dikkate alınmasını isteyen Tusk, "Önümüzdeki birkaç ya da on küsür saat sonra tahliye ihtimali artık mümkün olmayabilir" şeklinde konuştu. - VARŞOVA

500

