Polonya Başbakanı Tusk: Rus İHA Saldırısı Kasıtlıydı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin "bir hata sonucu" olmadığını belirterek olayın "kasıtlı bir Rus saldırısı" olduğunu işaret etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün önce Rusya'ya ait İHA'ların "bir hata" sonucu Polonya hava sahasına girmiş olabileceği yönündeki açıklamasına cevap verdi. Tusk sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Polonya'ya yapılan İHA saldırısının bir hata sonucu olmasını isterdik. Ama hata değildi. Bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Cezary Tomczyk da Trump'ın sözlerine ilişkin, "Bence bu, Başkan Trump'a bugün iletilmesi gereken bir mesaj: Bir hata söz konusu değil, bu kasıtlı bir Rus saldırısıydı" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Trump'ın sözlerine cevap vererek, "19 Rus İHA'sının Polonya'ya girdiği gece, 400 İHA ve 40 füze Ukrayna'ya geçti. Bunlar hata değildi" ifadelerine verdi.

Ne olmuştu?

Polonya, 10 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinde NATO müttefiklerinin askeri uçaklarının desteğiyle hava sahasında Rusya'ya ait insansız hava araçlarını düşürmüştü. Rusya, söz konusu İHA'ların Ukrayna'yı hedef aldığını, Polonya'yı hedef almadığını duyurmuştu. - VARŞOVA