Haberler

Polonya Başbakanı Tusk: Rus İHA Saldırısı Kasıtlıydı

Polonya Başbakanı Tusk: Rus İHA Saldırısı Kasıtlıydı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin kasıtlı bir saldırı olduğunu açıkladı. Tusk, ABD Başkanı Trump'ın 'bir hata' açıklamasına karşılık vererek, Polonya'ya yapılan saldırının hata olmadığını vurguladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin "bir hata sonucu" olmadığını belirterek olayın "kasıtlı bir Rus saldırısı" olduğunu işaret etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün önce Rusya'ya ait İHA'ların "bir hata" sonucu Polonya hava sahasına girmiş olabileceği yönündeki açıklamasına cevap verdi. Tusk sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Polonya'ya yapılan İHA saldırısının bir hata sonucu olmasını isterdik. Ama hata değildi. Bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Cezary Tomczyk da Trump'ın sözlerine ilişkin, "Bence bu, Başkan Trump'a bugün iletilmesi gereken bir mesaj: Bir hata söz konusu değil, bu kasıtlı bir Rus saldırısıydı" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Trump'ın sözlerine cevap vererek, "19 Rus İHA'sının Polonya'ya girdiği gece, 400 İHA ve 40 füze Ukrayna'ya geçti. Bunlar hata değildi" ifadelerine verdi.

Ne olmuştu?

Polonya, 10 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinde NATO müttefiklerinin askeri uçaklarının desteğiyle hava sahasında Rusya'ya ait insansız hava araçlarını düşürmüştü. Rusya, söz konusu İHA'ların Ukrayna'yı hedef aldığını, Polonya'yı hedef almadığını duyurmuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding operasyonu Tekfen'e sıçradı! Hisselere el konuldu
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.