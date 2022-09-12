Politico: 'Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak liderlerin tarifeli uçak kullanması istendi'

ABD merkezli Politico dergisinin haberine göre Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak dünya liderlerinden mümkünse Londra'ya özel uçak yerine tarifeli uçuşlarla gelmeleri talep edildi ve liderlerin törenin yapılacağı alana otobüsle götürüleceği belirtildi.

ABD merkezli Politico dergisinin haberine göre Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak dünya liderlerinden mümkünse Londra'ya özel uçak yerine tarifeli uçuşlarla gelmeleri talep edildi ve liderlerin törenin yapılacağı alana otobüsle götürüleceği belirtildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 19 Eylül'de Londra'da yapılacak cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor. ABD merkezli Politico dergisinin haberinde törene katılacak dünya liderlerinden talep edilenlerin yer aldığı resmi belgeye ulaşıldığı ifade edildi. Belgeye göre dünya liderlerinden "mümkünse" Londra'ya özel uçakla değil, tarifeli uçakla gelmeleri istendi. Haberde yabancı büyükelçilerden birinin WhatsApp mesajına da yer verilerek, "(ABD Başkanı) Joe Biden'ı otobüste hayal edebiliyor musunuz?" ifadeleri aktarıldı. Londra Heathrow Havaalanının özel uçuş düzenlemeleri, park yeri için uygun olmayacağı ifade edilerek, özel uçakla seyahat etmekte ısrarcı olan liderlerin Londra'da "daha az yoğunluktaki havaalanlarına" yönelmeleri gerektiği kaydedildi. Belgeye göre uygulanacak protokol kuralları kapsamında ayrıca liderlerin cenaze törenine katılmak için kendi makam araçlarını kullanamayacağı, bunun yerine Londra'nın batısından toplu halde otobüse bindirilerek törenin gerçekleştirileceği alana götürüleceği kaydedildi.

İngiltere Kralı III Charles'ın cenaze töreninden önceki akşam Buckingham Sarayı'nda liderlerin katılımıyla düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacağı vurgulandı. - WASHINGTON