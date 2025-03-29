Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelin sivil olarak yolcu gibi otobüslerde seyahat edeceğini ve otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyeceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili öncesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla otobüslerde sivil denetim başlatıldığını duyurdu. 636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personel, yolcu gibi otobüslere binerek şoförleri gözlemleyecek.
OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE SIKI TAKİP
Bakan Yerlikaya, görevlendirilen personelin yolculuk sırasında otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edeceğini belirtti. Bu kapsamda hız sınırlarına riayet edilip edilmediği, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kurallarına uyum gibi konular denetlenecek.
"YOLCULUKLAR SEVDİKLERİNİZE KAVUŞMAK İÇİNDİR"
Denetimlerin temel amacının vatandaşların güvenli şekilde ailelerine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu çağrıda bulundu: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."
İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;
SON 2 YILDA 744 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan son iki yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde 744 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Bakan Yerlikaya, en çok can kaybına neden olan ihlalleri şöyle sıraladı;
- Hız ihlali, maalesef 375 vefat
- Şerit ihlali, maalesef 177 vefat
- Geçiş öncesi ihlali maalesef 63 vefat
- Arkadan çarpma maalesef 55 vefat
- Dönüş kurallarının ihlali maalesef 22 vefat
- Kırmızı ışık ihlali maalesef 19vefat ve
- Diğer ihlallerden maalesef 94 vefattan oluşuyor. Kimi kazalar birden fazla nedenin ihlali nedeniyle meydana geliyor.