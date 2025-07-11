PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı

PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymaniye'de terör örgütü PKK'lı ilk grup silahlarını yakarak imha etti. Törene DEM Parti'den çok sayıda isim törene katılırken Ahmet Türk'ün bu törene katılabilmesi için 8 yıllık yurtdışına çıkma yasağının kaldırıldığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.

MİT BENSUPLARI DA TÖRENDEYDİ

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA DEM PARTİ'Lİ KATILDI

Törene Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu, Halkları Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk ile DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar'ın da aralarında olduğu heyet katıldı.

AHMET TÜRK'ÜN 8 YILLIK YASAĞI KALDIRILDI

Halk TV canlı yayınına bağlanan Gazeteci İsmail Küçükkaya katıldığı canlı yayında törene katılan Ahmet Türk'le ilgili önemli bir detayı açıkladı. Küçükkaya, "Ahmet Türk, 8 yıldır yurt dışı yasağım vardır ama 3 gün evvel bu törene katılabilmem için yasağım kaldırıldı" dediğini aktardı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı

Silahını yakan PKK'lılar içinde üst düzey isim! Gruba öncülük etti
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye başkanına cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTekin Serdar Kaya Oglu:

Yargının neye hizmet ettiği bu yurt dışı cezanın kaldirilmasindan belli.. Sorsak kılıfı hazr.. Yasaksa gitmeyecek hukukumuz evet güçlü diyelim

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ahmet Necdet Sezer kimleri affetmiş bi bakın bakalım... Evet padisahlik kalktı ama ondan daha yetkili Cumhurbaşkanlığı getirildi kimse adalete laf etmesin düzenimiz bu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

MİT bensubu nedir bilen var mı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Bir yanım sevinmek istiyor bir yanım şimsekler çakıyor, umarım devlet baba ne yaptığını biliyor. Devletime güveniyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı

Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Ali Koç kulübüyle el sıkıştı
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...

Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.