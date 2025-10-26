Haberler

PKK'nın Türkiye'den Çekilmesi AK Parti'den Destek Buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklamasını değerlendirerek, bunun terörle mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olduğunu ifade etti. İnan, Türkiye'nin geri adım atmadığını ve hedeflerinin terörsüz bir ülke olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklamasına ilişkin, "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklaması üzerine AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı. Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir; Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye. Gerisini, karanlığı başkalarının toprağında büyütmeye çalışanlar düşünsün." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.