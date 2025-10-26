PKK'nın Türkiye'den Çekilmesi AK Parti'den Destek Buldu

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklamasına ilişkin, "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklaması üzerine AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı. Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir; Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye. Gerisini, karanlığı başkalarının toprağında büyütmeye çalışanlar düşünsün." - ANKARA