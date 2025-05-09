DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
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PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır
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Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında silah bırakma ve örgütü feshetmek için düzenlediği kongreye ilişkin MHP cephesinden ilk açıklama geldi. TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptığı açıklamada "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" dedi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütü Pkk'nın kongresini toplamasının ardından yaptığı açıklamada "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha geçildi. Daha önce silah bırakmak için kongresini toplayacağını duyuran terör örgütü Pkk, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK'DAN İLK AÇIKLAMA

Pkk'nın kongreye ilişkin yaptığı açıklamada "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. Kongre, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi. PKK 12. Kongresi, Abdullah Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi. Ayrıca PKK Merkez Komitesi'nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı. Bu çerçevede PKK 12. kongresi Apo'nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı" denildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER DE ANILDI

Yapılan açıklamada ayrıca "PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

KONGRE SONUÇLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Öte yandan açıklamada kongrede alınan kararların kamuoyuna duyurulacağı belirtilirken; "PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

DEM PARTİ'DEN 8 MADDELİK BİLDİRİ

Kongrenin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), düzenlenen kongre ve sürece yönelik 8 maddelik yeni bir açıklama yayımladı. "Yeni bir sayfa açılıyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin" denildi.

MHP CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu gelişme siyasetin de bir numaralı gündemlerden biri haline geldi. Çok sayıda siyasetçi konuya ilişkin ilk değerlendirmelerini yaparken; MHP cephesinden de ilk açıklama geldi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Liderimiz devlet bahçeli bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; türk milleti kazanmıştır. bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. liderimiz var olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihindeki TBMM açılışında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. PKKelebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısından sonra terör örgütünün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSamet Demir:

bu eylemi yaparken şehit ailelerine sordunuz mu? defter kapandı mı diye? kimin rızasını aldınız?

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Haber YorumlarıMehmet sadık Kaya:

Yorumlara bakıyorum da birileri aşırı rahatsız,kan ve gözyaşı bitmesinden.

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Apo 35 sene önce ne demişse bugün aynısını söylüyor.Dem'in çizgisinde de sapma yok.Kim değişti acaba.

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Kime göre neye göre?

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Haber YorumlarıLokman orgo:

yeni Büyük Türkiye’ye hayırlı olsun bundan sonra inşallah ne ana ne baba ağlamayacak barış hepimize hayırlı olsun

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Haber Yorumlarıamca:

Daha ortada hiçbirşey yok neymiş efendim 8 maddelik açıklama. 8 maddelik açıklama dediği de söylediği laf salatasının cümle sayısı başka hiç birşey değil. Somut hiç birşey yok tiyatro oynuyorlar.

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Haber Yorumlarısuat tufekci:

bugünün yarını da var

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Haber YorumlarıHabil kökcü:

Günün bilmecesi Sarayları var kral değil Uçakları var Pilot değil Diploması var gerçek değil Parası var Helal değil

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Haber YorumlarıJon snow:

Helal olsun

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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

Sokaklara, sosyal medyalara bakınca kimsenin artık herşeye inanmadığını görebilirsiniz. PKK bitecek ama sokaklarda coşku olmayacak öyle mi? Kadir İnanır

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