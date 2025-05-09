DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresini topladığını duyurdu
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PKK'nın kongre açıklamasına DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kongre açıklamasına DEM Parti'den ilk yorum
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Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladığını duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, alınan kararın tarihi öneme sahip olduğu ve detaylarının yakın zamanda paylaşılacağı ifade edildi. Örgütün açıklamasına DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ilk yorum geldi. Buldan, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek" dedi.

Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihinde toplandı. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklanması beklenirken Dem Parti'den açıklama sonrası ilk yorum geldi.

PKK KONGRESİNİ TOPLADI

Terör örgütü PKK, kongresini PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi.

PERVİN BULDAN: HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN

Habertürk'e konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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