Pink Floyd'un solisti Waters'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Filistin" teşekkürü

Efsanevi müzik grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, size ve Türkiye halkına, Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı Batı'da tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz, teşekkür ederiz" dedi.

Pink Floyd'un solisti Roger Waters, İsrail'in Gazze saldırılarının 1. yıl dönümüne özel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu paylaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen teşekküre yanıt geldi. Efsanevi müzik grubunun solisti Waters yaptığı açıklamada, "Size ve Türkiye halkına, Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı Batı'da tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz, teşekkür ederiz. Yaptığınız film mükemmel, şefkatli, güzel ve gerçek ve 2040 yılında da hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Gazze ile ilgili videoyu X hesabından paylaştığı için Roger Waters'a teşekkür etmişti. - LONDRA