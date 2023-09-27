Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Rabia Naçar Çanakcıoğlu'na ziyaretler sürüyor

Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Rabia Naçar Çanakcıoğlu'na Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile İlçe Müftüsü Hüseyin Uluçınar tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Talay, Çanakcıoğlu'na başarılar diledi ve Çanakcıoğlu da ziyaretlerden memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çeltik hasadı kontrol çalışmaları hakkında bilgi verildi.