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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırılarına ilişkin açıklamasında ulusal güvenlik ve halkın huzurunun öncelik olduğunu belirterek, hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacaklarını ve diplomasi ile savunmayı birlikte yürüteceklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz ulusal güvenlik ve halkın huzurudur. Milletin haklarını kararlılıkla savunuyoruz ve hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, "Önceliğimiz ulusal güvenlik ve halkın huzurudur. Milletin haklarını kararlılıkla savunuyoruz ve hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma, ulusal gücün iki kanadıdır; ne sahayı terk ettik ne de müzakere masasını. Allah'ın izniyle İran, birlik ve akılcılıkla bu sınamadan da başı dik çıkacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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