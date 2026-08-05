Haberler

İran'dan Gazze'de Hamas'a Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın Gazze müzakerelerinde Hamas’ın pozisyonunu destekleyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın Gazze müzakerelerinde Hamas'ın pozisyonunu destekleyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gazze konusunda devam eden müzakerelere ilişkin İran'ın duruşuna yönelik açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran'ın Gazze müzakerelerinde Hamas'ın pozisyonunu destekleyeceğini söyledi. Pezeşkiyan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran, Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı her önlemi, girişimi ve kararı destekleyecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, Mısır, Katar ve Türkiye ile birlikte Barış Kurulu'nun müzakerelerinin ardından Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ettiğini söylemişti. İsrail, Hamas tamamen silahsızlanana kadar geri çekilmeyeceğini ifade ederken Hamas ise ancak İsrail güçleri çekildiğinde silahsızlanacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in Trump'ın planını kabul etmediğini söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de aşka geldi

13 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti

Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Fenerbahçe'den şık geri dönüş! Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

"Salah'ı biz almadık" deyip görüştükleri yıldız golcüyü açıkladı