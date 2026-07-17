Peskov: "(ABD seçimlerine müdahale) Rusya hiçbir zaman başkalarının iç işlerine karışmadı"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin seçimlerine dahil olduklarına dair iddiaları yalanlayarak "Rusya hiçbir zaman başkalarının iç işlerine karışmadı ve kimsenin de bizim iç işlerimize karışmaya çalışmayacağını umuyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin seçimlerine dahil olduklarına dair iddiaları yalanladı. Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Peskov, ABD'nin Rusya'yı ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığı iddia edilen ülkeler listesine dahil ettiğine ilişkin soruya, "Tüm suçlamaları reddediyoruz, kararlılıkla reddediyoruz" dedi.

Peskov, "Rusya hiçbir zaman başkalarının iç işlerine karışmadı ve kimsenin de bizim iç işlerimize karışmaya çalışmayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı