Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında 2 Ocak Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MERAKLA BEKLENEN GÖRÜŞME

Bu sabah Gelecek Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyetinin bir sonraki durağı ise merakla beklenen görüşme için AK Parti grubu oldu.

KAPIDA KARŞILADILAR

DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer alıyor.

PERVİN BULDAN'DAN TEK CÜMLELİK YANIT

Heyet, AK Parti grubuna giderken ''Süreç nasıl gidiyor?'' sorusuna Pervin Buldan, "İyi, fena değil" şeklinde yanıt verdi.