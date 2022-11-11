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Meral Akşener'in sözlerine HDP'li Pervin Buldan'dan cevap geldi: Kürt düşmanısın

Politika Haberleri

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti lideri Akşener'in HDP ve AK Parti arasındaki görüşmeler hakkındaki "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" sözlerine sert tepki gösterdi. Akşener'i Kürt düşmanlığıyla suçlayan Buldan, "6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüştükten sonra parti teşkilatını ziyaret eden Buldan, İnönü Caddesi'nde halka seslendi. Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti ve HDP arasındaki görüşmeler hakkında "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" sözlerine tepki gösterdi.

Akşener'e yönelik olarak Buldan, "6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var" dedi.

Öte yandan Akşener'i Kürt düşmanlığı ile suçlayan Buldan, "6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Buldan, "HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler" dedi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Meral Akşener Pervin Buldan İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Güray Dilli :

Kimse kimseye düşman değil. Kürtler kardeşimizdir ve birlikte yaşıyoruz, kız alıp veriyoruz , adetlerimiz ,geleneklerimiz birbirine geçmiş. Siyaset dili de olsa bu kadar sert olmamalı ( Yemeli de yaşamalı diyeceğim de alacak para da yok.. )

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Mehmet YILMAZ:

Şu HDP nin içinde saf kötülük var. Çok alıngan, ezik, kötü ve özgüvensizler... Allah bunların eline düşürmesin.

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anıl çelik:

Diyelimki meral akşener kürt düşmanı ya size ne demeli Türkiye'de türk düşmanlığı yapıyorsunuz. dolaylı olarak bile değil açık ve alenen.

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