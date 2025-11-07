Haberler

Peru'dan Meksika'ya Diplomatik Kriz: Eski Başbakanın Sığınma Talebine Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Peru, eski Başbakan Betssy Chavez'in Meksika'da sığınma talebinin kabul edilmesinin ardından Meksika ile diplomatik ilişkileri keserek, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ı 'istenmeyen kişi' ilan etti. Meksika ise bu durumu uluslararası hukuka aykırı buluyor.

Peru, eski Peru Başbakanı Betssy Chavez'in sığınma talebini kabul etmesinin ardından diplomatik ilişkileri kestiği Meksika'nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u "istenmeyen kişi" ilan etti.

Peru ve Meksika arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Meksika ile, eski Peru Başbakanı Betssy Chavez'in sığınma talebini kabul etmesinin ardından diplomatik ilişkileri kesen Peru bu kez, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u ülkede ülkede "hoş karşılanmadığını" duyurdu. Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun darbe teşebbüsüne ortak olma suçlamasıyla 2023 yılında gözaltına alınan ancak geçtiğimiz Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Chavez'in sığınma talebini kabul ettikleri gerekçesiyle Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'u "istenmeyen kişi" ilan etti. Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, uzmanların 1954 Karakas Sözleşmesi'ni gözden geçirdiğini dile getirerek, "Bu analizin hızlı bir şekilde, ancak gerekli özen gösterilerek yapılmasını istedik" dedi.

Zela, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Chavez'in sığınma talebinin Meksika tarafından kabul edildiğini öğrendiklerini söylemiş, "Söz konusu ülkenin eski ve mevcut Devlet Başkanlarının daha önce de Peru'nun içişlerine karıştığını göz önünde bulundurarak, bu dostça olmayan eyleme karşılık olarak Meksika ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Meksika, "istenmeyen kişi" açıklamasını reddetti

Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, Peru'nun söz konusu açıklamasını reddederek uluslararası hukuka tam olarak uygun bir şekilde Chavez'in sığınma talebinin kabul edildiğini belirterek Peru'nun sığınma hakkının kabul edilmesinin "dostça olmayan bir davranış" olduğu yönündeki iddialarını da reddetti.

Ne olmuştu?

Castillo, 2022 yılında Peru meclisini feshederek darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle görevden alınmış ve Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Eski Devlet Başkanı gözaltında kalmaya devam ederken, mahkeme 2023'te gözaltına alınan eski Başbakan Chavez'in yargılanmasına tutuksuz devam edilmesine karar vermişti.

Savcılar, yargı süreci devam eden Chavez'in 25 yıl, Castillo'nun ise 34 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.