Peru'dan Meksika'ya Diplomatik Kriz: Eski Başbakanın Sığınma Talebine Tepki

Peru, eski Peru Başbakanı Betssy Chavez'in sığınma talebini kabul etmesinin ardından diplomatik ilişkileri kestiği Meksika'nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u "istenmeyen kişi" ilan etti.

Peru ve Meksika arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Meksika ile, eski Peru Başbakanı Betssy Chavez'in sığınma talebini kabul etmesinin ardından diplomatik ilişkileri kesen Peru bu kez, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u ülkede ülkede "hoş karşılanmadığını" duyurdu. Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun darbe teşebbüsüne ortak olma suçlamasıyla 2023 yılında gözaltına alınan ancak geçtiğimiz Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Chavez'in sığınma talebini kabul ettikleri gerekçesiyle Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'u "istenmeyen kişi" ilan etti. Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, uzmanların 1954 Karakas Sözleşmesi'ni gözden geçirdiğini dile getirerek, "Bu analizin hızlı bir şekilde, ancak gerekli özen gösterilerek yapılmasını istedik" dedi.

Zela, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Chavez'in sığınma talebinin Meksika tarafından kabul edildiğini öğrendiklerini söylemiş, "Söz konusu ülkenin eski ve mevcut Devlet Başkanlarının daha önce de Peru'nun içişlerine karıştığını göz önünde bulundurarak, bu dostça olmayan eyleme karşılık olarak Meksika ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Meksika, "istenmeyen kişi" açıklamasını reddetti

Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, Peru'nun söz konusu açıklamasını reddederek uluslararası hukuka tam olarak uygun bir şekilde Chavez'in sığınma talebinin kabul edildiğini belirterek Peru'nun sığınma hakkının kabul edilmesinin "dostça olmayan bir davranış" olduğu yönündeki iddialarını da reddetti.

Ne olmuştu?

Castillo, 2022 yılında Peru meclisini feshederek darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle görevden alınmış ve Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Eski Devlet Başkanı gözaltında kalmaya devam ederken, mahkeme 2023'te gözaltına alınan eski Başbakan Chavez'in yargılanmasına tutuksuz devam edilmesine karar vermişti.

Savcılar, yargı süreci devam eden Chavez'in 25 yıl, Castillo'nun ise 34 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor. - LİMA