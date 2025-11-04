Peru'da Diplomatik Kriz: Eski Başbakan Meksika'ya Sığındı

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, darbe teşebbüsüyle suçlanan eski Başbakan Betssy Chavez'in Meksika'nın Peru Büyükelçiliği'ne sığınma talebinin kabul edildiğinin öğrenilmesinin ardından Meksika ile diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını açıkladı.

Eski Peru Başbakanı Betssy Chavez'in dün Meksika'nın Peru Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunması iki ülke arasında siyasi krize neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun darbe teşebbüsüne ortak olma suçlamalarından 2023 yılında gözaltına alınan ancak geçtiğimiz Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Chavez'in sığınma talebinin Meksika tarafından kabul edildiğini öğrendiklerini söyledi. Zela, "Söz konusu ülkenin eski ve mevcut Devlet Başkanlarının daha önce de Peru'nun içişlerine karıştığını göz önünde bulundurarak, bu dostça olmayan eyleme karşılık olarak Meksika ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Chavez'in avukatı Raul Noblecilla ise açıklamasında, müvekkilinden birkaç gündür haber alamadığını ve sığınma talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Peru hükümetinin kararı kınanarak, "tek taraflı, aşırı ve oransız" olarak nitelendirildi.

Ne olmuştu?

Castillo, 2022 yılında Peru meclisini feshederek darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle görevden alınmış ve Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Eski Devlet Başkanı gözaltında kalmaya devam ederken, mahkeme 2023'te gözaltına alınan eski Başbakan Chavez'in yargılanmasına tutuksuz devam edilmesine karar vermişti.

Chavez, gözaltına alınmadan önce Büyükelçiliğe sığınma talep ettiği suçlamalarını yalanlamış ve Castillo'nun meclisi feshetme planından haberdar olmadığını söylemişti.

Savcılar, yargı süreci devam eden Chavez'in 25 yıl, Castillo'nun ise 34 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor. - LİMA