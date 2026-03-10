Haberler

Pentagon, İran saldırılarında 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı

Güncelleme:
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran'a yönelik saldırılar sırasında 140 ABD askerinin yaralandığını ve 8'inin ağır durumda olduğunu duyurdu. Bu açıklama, Washington'un savaşın durumu hakkında çelişkili mesajlar verdiği bir dönemde geldi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran'a yönelik saldırılar sırasında 8'i ağır 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran'ın misillemeleri sonucunda yaralanan askerlerle ilgili açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8'inin hala ağır durumda olduğunu ve en üst düzeyde tıbbi bakım aldıklarını belirtti.

Saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaralı askerlerle ilgili yapılan ilk resmi açıklama olan bildiri, Washington yönetiminin savaşın durumu ve gidişatı konusunda çelişkili mesajlar verdiği bir dönemde geldi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
