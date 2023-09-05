Pazaryeri Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında eylül ayı belediye meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Plan Bütçe Komisyonu Raporu, İmar Komisyonu Raporu, Ek Bütçe Yapılması ve Şartlı Bağış Kabulü gibi gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunarak meclis üyelerine teşekkür etti.