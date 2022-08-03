Pazarda ejder meyvesinin fiyatını duyan Muharrem İnce'den bomba tepki - Haberler

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Pazarda ejder meyvesinin fiyatını duyan Muharrem İnce'den bomba tepki

Partisinin ilçe teşkilatlarının açılışına devam eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin pazarda 1 tane ejder meyvesinin 180 TL olduğunu öğrenmesinin ardından verdiği tepki dikkat çekti. İnce şaşkın gözlerle etrafa baktı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe teşkilatlarını açmaya devam ediyor. Dün Muğla'da program gerçekleştiren İnce, ardından da Bodrum'a geçerek partisinin ilçe başkanlığını açtı.

PAZARA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

İnce, programları kapsamında gittiği Muğla'da aynı zamanda pazara uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti. Pazarda gördüğü ejder meyvesinin fiyatını soran İnce, "180 TL" cevabı alması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. İnce'nin gözlerini fal taşı gibi açarak, etrafına baktığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI

İnce'nin bu tepkisi, sosyal medyada da yer buldu. Kullanıcıları video hakkında çok sayıda esprili yorumda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Muharrem İnce Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

zeki sahin:

izmir karşıyaka katlı pazarından 10 tl aldım bu pazar günü muarrem sakın alma 180 tl kazıklanma gel burdan 18 tane alırsın biraz ufak ama olsun

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