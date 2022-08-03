Pazarda ejder meyvesinin fiyatını duyan Muharrem İnce'den bomba tepki
Partisinin ilçe teşkilatlarının açılışına devam eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin pazarda 1 tane ejder meyvesinin 180 TL olduğunu öğrenmesinin ardından verdiği tepki dikkat çekti. İnce şaşkın gözlerle etrafa baktı.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe teşkilatlarını açmaya devam ediyor. Dün Muğla'da program gerçekleştiren İnce, ardından da Bodrum'a geçerek partisinin ilçe başkanlığını açtı.
PAZARA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
İnce, programları kapsamında gittiği Muğla'da aynı zamanda pazara uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti. Pazarda gördüğü ejder meyvesinin fiyatını soran İnce, "180 TL" cevabı alması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. İnce'nin gözlerini fal taşı gibi açarak, etrafına baktığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI
İnce'nin bu tepkisi, sosyal medyada da yer buldu. Kullanıcıları video hakkında çok sayıda esprili yorumda bulundu.