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Patnos'ta aralarında belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltında

Patnos'ta aralarında belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltında

Politika Haberleri

Patnos'ta aralarında belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Patnos Belediye Başkanı ve yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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