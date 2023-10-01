Patnos Jandarma Komando Alayı Suriye-Afrin'e gönderildi
Suriye-Afrin'e görevlendirilen Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı kadrosundaki askerler, düzenlenen törenle uğurlandı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, askerlere başarılar dileyerek, görevlerinde muvaffakiyetler temennisinde bulundu.
Suriye-Afrin'e görevlendirilen Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı kadrosundaki askerler, düzenlenen törenle uğurlandı.
Törene Ağrı Valisi Mustafa Koç, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve ilçe protokolü katıldı.
Vali Koç, askerlere başarılar dileyerek, "Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı kadrosunda görevli kahramanlarımızı Suriye Afrin'e uğurladık. Gazanız mübarek, kılıcınız keskin, yolunuz açık olsun. Allah kahramanlarımızın ayağına taş değdirtmesin." dedi.
Askerler, törenin ardından Suriye-Afrin'e hareket etti. - AĞRI