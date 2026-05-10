Paşinyan: "Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hata oldu"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçmişteki Karabağ işgalini değerlendirirken bu hareketin Ermenistan için ölümcül bir hata olduğunu belirtti. Paşinyan, Karabağ'ın Ermenistan ile birleşme çabasının doğru olmadığını dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yönelik geçmişteki işgaline ilişkin, "Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Onu bizim yapan şey neydi? Orada yaşadık, temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yönelik geçmişteki işgaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre Paşinyan, Karabağ'ın "Ermenistan olmadığını" söyledi. Paşinyan, Karabağ'ın Ermenistan ile birleşme hareketine ilişkin, "Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunun belirtilmesi gerekiyor" dedi.

Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalinin sonlandırılmasının ardından ülkesinin toprak kaybettiğine yönelik açıklamaları değerlendiren Paşinyan, "Onu bizim yapan şey neydi? Bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, 2018'de iktidara gelmiş ancak 2020'de 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı büyük kayıplar verdikten sonra iç politikada ağır baskıyla karşı karşıya kalmıştı. Azerbaycan, daha sonra 2023 yılında düzenlediği operasyon ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgaline son vermişti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
