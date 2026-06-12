Haberler

Paşinyan'dan Putin'e "Rusya Günü" tebriği

Paşinyan'dan Putin'e 'Rusya Günü' tebriği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini henüz tebrik etmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya Günü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Paşinyan mesajında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçim zaferi dolayısıyla henüz kendisini tebrik etmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Rusya Günü" nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Günü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi. Paşinyan mesajında, "Bu önemli bayram, Rusya vatandaşlarının ülkelerinin geleceğine karşı duydukları sorumluluğu ve dostane Rus halkının ülkelerinin kalkınma yolunu bağımsız olarak seçme arzusunu somutlaştırıyor. Ermenistan ve Rusya halkları arasındaki çok yönlü bağların yanı sıra birbirlerinin egemenliğine ve devlet çıkarlarına saygı temelinde açık ve yapıcı bir diyaloğa yönelik karşılıklı istekliliğin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve mevcut tüm imkanların değerlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Paşinyan mesajının sonunda, Putin'e devlet faaliyetlerinde başarılar dilerken, Rusya halkı için de refah ve esenlik temennisinde bulundu.

Putin henüz Paşinyan'ı tebrik etmedi

Rusya lideri Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı 7 Haziran parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı henüz tebrik etmedi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Paşinyan'ı tebrik edip etmeyeceği yönündeki sorulan soruya, "nihai resmi sonuçları bekleyecekleri" cevabını vermişti. Peskov, Moskova'nın süreci yakından takip ettiğini, ancak tebrik için henüz erken olduğunu belirterek, "Nihai resmi sonuçları beklemek önemli. Bildiğiniz gibi pek çok belirsiz nokta söz konusuydu. Seçim sürecine ilişkin çok sayıda ihlal raporu ve usulsüzlük ihbarı gördük. Bu nedenle resmi sonuçları ve nihai kararları beklemeyi tercih ediyoruz" demişti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı