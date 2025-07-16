Paşinyan'dan Güney Kafkasya'da İletişim ve Ulaşım Vurgusu

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya'daki ulaşım yollarının ve iletişim kanallarının açılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Paşinyan, Azerbaycan ile yapılan görüşmelerde Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Güney Kafkasya'daki ulaşım yollarının ve iletişim kanallarının açılmasından yana olduğunu vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün düzenlediği basın toplantısında Güney Kafkasya'daki bölgesel iletişim konusuna değindi. Ermenistan'ın Güney Kafkasya'daki ulaşım yollarının ve iletişim kanallarının açılmasından yana olduğunu bir kez daha da vurgulayan Paşinyan, ayrıca Azerbaycan'la bu bağlamda yapılan ve yapılacak olan tüm görüşmelerin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve yargı yetkisi çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

" Ermenistan, bölgede ulaşım ve iletişim yollarının açılmasından yanadır ve bunu istemektedir"

Ermenistan'ın bu konudaki resmi tutumunun hükümet tarafından başlatılan "Barış Kavşağı" projesinde yer aldığını belirten Paşinyan, "Genel olarak bizim tutumumuz şudur: Ermenistan, bölgede ulaşım ve iletişim yollarının açılmasından yanadır ve bunu istemektedir. Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'dan Ermenistan'a geçişler, Ermenistan toprakları üzerinden Azerbaycan'dan Azerbaycan'a geçişler, ikili ticaret, Azerbaycan toprakları üzerinden üçüncü ülkelere Ermenistan'dan uluslararası iletişim, Ermenistan toprakları üzerinden üçüncü ülkelere Azerbaycan'dan uluslararası iletişim ve transit geçişler dahildir. Yani biz bu konuda sürekli bir ilgi ve hazırlık göstermekteyiz" dedi.

"Bundan sonraki tüm görüşmeler de bu çerçevede gerçekleşecektir"

Tüm görüşmelerde bunun çok açık bir şekilde ifade edildiğine dikkat çeken Paşinyan, bu süreçlerin hepsini Ermenistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve yargı yetkisi çerçevesinde değerlendirdiklerini aktararak, "Bundan sonraki tüm görüşmeler de bu çerçevede gerçekleşecektir. Biz hiçbir zaman bu ilkelerden kopuk ya da bunlara aykırı bir gündemle görüşme yapmadık" diye konuştu.

Ermenistan-Azerbaycan barış müzakereleri çerçevesinde Paşinyan ile Aliyev arasında 10 Temmuz'da bir görüşme gerçekleşmişti. Görüşmeden sonra taraflar, bu konudaki çalışmalara devam edecekleri konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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