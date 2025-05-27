Paşinyan, Barış Anlaşması İçin Anayasa Değişikliği Sürecine Hazır

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmaması halinde, anayasal değişiklik sürecini başlatmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen bir forumda konuştu. Paşinyan, Bakü-Erivan hattında imzalanması planlanan barış anlaşmasını değerlendirdi. Barış anlaşmasının Anayasa ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Paşinyan, "Bu bir seçenek değil, zorunluluk. Benim kişisel görüşüm, anayasal değişikliklerin başlatılması yönünde. Çünkü bu barış süreci ve anlaşması kaçırılmamalı. Toplumumuzu bu değişikliklere ikna etmeye çalışacağız ki, sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşabilelim" ifadelerini kullandı.