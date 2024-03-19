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Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan 'Ailemin paraya ihtiyacı var, bana ne Hataylı'dan' dedi

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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'dan adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'ın olduğu iddia edilen ses kayıtları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar teklif edilen kayıtların kilit ismi Turgay Kocaya da sessizliğini bozdu. Kocakaya, Zan'ın "Para bulamazsak çekileceğim, ailemin paraya ihtiyacı var. Aileme ev almam lazım bana ne Hatay'dan Hataylı'dan" dediğini öne sürdü.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AK Parti Hatay İl Binası'ndan arandığı iddia edilen Zan'a adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan 'Ailemin paraya ihtiyacı var, bana Hataylı'dan' dediTurgay Kocakaya.

ZAN: AİLEME EV ALMAM LAZIM BANA NE HATAY'DAN

İddiaların odağındaki kilit isim Turgay Kocakaya KRT'ye konuştu. Kocakaya, Gökhan Zan'ın "Para bulamazsak çekileceğim, ailemin paraya ihtiyacı var. Aileme ev almam lazım bana ne Hatay'dan Hataylı'dan" dediğini iddia etti.

"ZAN SES KAYITLARINA ÇOK SİNİRLENDİ"

Kocakaya, Gökhan Zan'ın yayınlanan ses kayıtlarına çok sinirlendiğini belirtti. "Gökhan, 'kayıttan bir şey çıkmaz, yukarıdan tedbirimi aldım' dedi" şeklinde konuşan Kocakaya, TİP'teki herhangi bir yetkilinin yaşanan olaylardan haberi olmadığını da aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Bordo Bere:

ZAN HAKKINDA SAVCILAR ISLEM YAPMALI DIYECEKTIM SONRA ÜLKE AKLIMA GELDI ADALETIN OLMADIGI TÜRKIYE

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ALEYNA AKAN:

Gökhan Zan'ı sevmem ama olay iftira gibi görünüyor

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haksız mıyım:

belki bana ne hataydan dememiştir. orası abartı olabilir. ama onurunu sattığından şüphem yok.

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faruk merttürk:

TiP'sizlik başını yakar bunun.

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