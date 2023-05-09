Papua Yeni Gine'yi ziyaret edecek görevdeki ilk ABD Başkanı Biden olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Avustralya ziyareti kapsamında Papua Yeni Gine'ye sürpriz bir ziyaret düzenleyecek. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek olan G7 Liderler Zirvesi'ne ardından 24 Mayıs'ta Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ittifakını oluşturan Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan oluşturduğu QUAD Liderler Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın Avustralya'ya geçtiği sırada Papua Yeni Gine'ye uğrayacağı aktarılarak, Biden'ın Papua Yeni Gine Başbakanı Marape ve diğer Pasifik Adası Forumu liderleriyle bir araya geleceği ifade edildi. Açıklamada, liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele, deniz kaynaklarının korunması, esnek ve kapsayıcı ekonomik büyümenin ilerletilmesi, bölge ve ABD için kritik olan zorluklarda işbirliğini derinleştirmenin yollarını ele alacakları belirtildi.

Bir Pasifik ülkesi olarak ABD'nin Pasifik Adaları ile derin tarihi ve halklar arası bağları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu ziyaret ile Biden'ın Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacağı aktarıldı. - WASHINGTON