Papa 14'üncü Leo, Türkiye'ye geliyor
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun, 27-30 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra, Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
