Papa 14. Leo Türkiye Ziyaretine Anıtkabir'den Başladı

İLK DURAĞI ANITKABİR OLDU

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Papa 14'üncü Leo'nun, Ankara'daki ilk durağı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan 14'üncü Leo, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de gezen 14'üncü Leo, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmam için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin ve halkının üzerine bolca barış ve refah lütfu diliyorum" notunu yazdı.