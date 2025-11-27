Haberler

Papa 14. Leo Türkiye Ziyaretine Anıtkabir'den Başladı

Papa 14. Leo Türkiye Ziyaretine Anıtkabir'den Başladı
Güncelleme:
Papa 14. Leo, Türkiye'deki resmi ziyareti sırasında Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mazarına çelenk bıraktı ve özel deftere mesaj yazdı.

İLK DURAĞI ANITKABİR OLDU

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Papa 14'üncü Leo'nun, Ankara'daki ilk durağı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan 14'üncü Leo, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de gezen 14'üncü Leo, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmam için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin ve halkının üzerine bolca barış ve refah lütfu diliyorum" notunu yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
