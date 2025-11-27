Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı ile Görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da yer aldı. - ANKARA